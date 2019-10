Ieri mattina i passeggeri del treno regionale Torino-Ventimiglia sono rimasti bloccati a Taggia in galleria per mezz’ora, a causa di un guasto improvviso. Il treno ha ripreso la corsa raggiungendo la stazione di Taggia dove i viaggiatori sono stati fatti scendere e dirottati su un Intercity in arrivo da Milano. “Per mezz’ora non abbiamo ricevuto nessuna assistenza e nessuna informazione” raccontano i passeggeri a Giulio Gavino su “La Stampa”.

