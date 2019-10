A Sanremo una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in zona San Lorenzo dove alcuni residenti hanno segnalato un acceso diverbio seguito da colpi di pistola. La perlustrazione delle strade non ha portato al rinvenimento di tracce degli spari. La Polizia è alle prese con accertamenti mirati ad appurare la dinamica dei fatti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati