Nell’ambito dei Martedì Letterari il15 ottobre nel teatro dell’Opera alle ore 16.30 Il direttore Carlo Fusi parlerà de”Il giornalismo del Dubbio. Garantismo e garanzie”. L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei docenti e dei Giornalisti.

Carlo Fusi, 64 anni, ha cominciato la sua carriere giornalistica al Globo per poi passare all’Ansa, nella redazione politico-parlamentare, come resocontista d’aula. Nell’agosto del 1988 è stato assunto al Messaggero dove è rimasto fino al 2014 percorrendo tutti i passaggi nel servizio politico: cronista, analista, commentatore, titolare di una rubrica di analisi e commento intitolata “Il Mosaico”. Sempre per conto del Messaggero ha seguito in qualità di inviato alcuni dei più importanti avvenimenti internazionali, compreso l’attacco alle Torri Gemelle del settembre 2001. Dal 2 aprile 2019 è direttore de “Il Dubbio”.

Il Dubbio. La fondazione del giornale viene annunciata da Piero Sansonetti (ex direttore di Liberazione, Gli Altri, L’Ora della Calabria e Cronache del Garantista) nel dicembre 2015 ed esce nelle edicole il 1 marzo 2016. Il quotidiano è pubblicato dalla Edizioni Diritti e Ragione, di proprietà del Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione di sostenere il giornale è stata criticata dall’Associazione Nazionale Forense.

Il giornale esce nelle edicole di Milano, Torino, Roma e Napoli ed è distribuito tramite abbonamento postale anche nel resto dell’Italia. La linea del giornale è ispirata al garantismo,

“Il Dubbio – Ha spiegato lo stesso Fusi in un comunicato – rappresenta un esperimento unico nell’editoria italiana. Fondato nel 2016 su iniziativa di Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, che rappresenta per legge i 243 mila avvocati attivi in Italia, è tuttavia un quotidiano generalista attento in particolare al tema della salvaguardia dei diritti. Conta oltre 40 mila abbonamenti e una diffusione nelle edicole con una presenza più attiva a Milano e a seguire in altre città italiane”.

Venerdì 18 ottobre ore 18.00 nel teatro dell’opera in collaborazione con la Biennale della Famiglia, il Centro Promozione Famiglia, la Fidapa e lo Zonta Club Elena Paracchini Roberta Spiniello e Francesco Manzitti presentano il libro: Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale ( Franco Angeli). L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei Docenti.

Il 22 ottobre ore 16.30 nel teatro dell’Opera il giornalista Andrea Purgatori presenta il libro: “4 piccole ostriche” (Harper Collins Italia).

