L’ex ministro dell’Interno ed ora sindaco di Imperia Claudio Scajola “era a perfetta conoscenza dello stato di ricercato dell’ex parlamentare Amedeo Matacena, dopo la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Scajola ha fornito un contributo importante a Matacena per sottrarsi alla legge in perfetta consapevolezza”. il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo stamani, nell’aula bunker di Reggio, ha iniziato la requisitoria nel processo “Breakfast’ dove Scajola è accusato di procurata inosservanza della pena per il presunto tentativo di favorire la latitanza di Matacena.

