Durante una pausa dell’udienza, l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, processato a Reggio Calabria con l’accusa di avere aiutato la fuga all’estero dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, ha dichiarato: “Credo che in cuor suo nemmeno il dottor Lombardo possa credere all’assurdità dell’impianto accusatorio, confuso e pasticciato. Quanto é emerso dal dibattimento ha più volte contraddetto le convinzioni dell’accusa”.

