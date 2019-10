Domenica 13 ottobre si è tenuta la seconda edizione della #StraCamporosso con 101 partecipanti. Evento organizzato nei minimi particolari grazie a numerosi volontari, quest’anno è stata operata una variante nel percorso che è piaciuta a tutti, portando la corsa anche dentro il paese per un totale di 7,5 km. L’amministrazione comunale presente alla manifestazione ha poi premiato i vincitori. Questo evento si è potuto organizzare grazie alla collaborazione della città di Camporosso, dei numerosi sponsor, ma in particolare della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che ha disposto i numerosi Volontari in tutto il percorso garantendo un’assistenza sanitaria completa. In particolare, questa corsa si è potuto fare grazie a Piera Parodi e il marito Kees Smit che sono stati il cuore dell’organizzazione e a Gino Bruzzone che ha presentato l’evento.

Correlati