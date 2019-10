Continuano in autunno le iniziative promosse dal Comune di Ospedaletti all’interno del progetto “Leggere, che emozione!”, realizzato con il finanziamento dal Centro per il libro e la lettura.

La Biblioteca civica propone eventi e collaborazioni con le scuole del territorio per promuovere, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, il piacere della lettura e la scoperta delle emozioni che da essa scaturiscono.

Lunedì 14 e giovedì 24 dalle ore 17 alle ore 18, presso la Biblioteca civica, l’evento “NONNO, MI LEGGI UNA STORIA?” consentirà a nonni e nipoti di condividere la lettura di libri di favole antiche e nuove e di storie di nonne e nonni.

Dal 19 al 27 ottobre la biblioteca sosterrà IOLEGGOPERCHÉ, la grande iniziativa nazionale a favore delle biblioteche scolastiche, organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Le scuole dell’infanzia e primaria di Ospedaletti aderiscono all’iniziativa e presso le librerie da loro scelte (Amicolibro di Bordighera, Mondadori Bookstore di Bordighera e Mondadori di Sanremo) si potranno acquistare libri da donare alla biblioteca presente all’interno del plesso scolastico.

Il Comune di Ospedaletti parteciperà inoltre all’iniziativa nazionale LIBRIAMOCI, giornate di lettura nelle scuole dall’11 al 16 novembre e alla SETTIMANA DELLA LETTURA Nati per Leggere dal 16 al 23 novembre, con letture dedicate ai più piccolini presso i locali della Biblioteca.

Infine, per promuovere il valore formativo della lettura attraverso la sperimentazione della sua dimensione ludica, gli alunni della scuola primaria, divisi per classe, si affronteranno in un grande gioco dell’oca, mettendosi alla prova sui libri più emozionanti letti durante l’estate. Sarà proclamata e premiata la miglior classe lettrice dell’estate 2019.

