Venerdì 18 ottobre ad Imperia alle ore 21.15 al Teatro dell’Attrito “Breaking the silence” letture sceniche a cura di 3R di Genova. Un reportage teatrale per non chiudere gli occhi e per rompere il silenzio che circonda la Palestina, con Danilo Spadoni, Antonio Tancredi e Maria Di Pietro. Info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

Correlati