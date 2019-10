Il 19 ottobre l’Associazione Famia Dianese festeggerà il suo 50° anniversario dalla fondazione e per l’occasione il Presidente Roberto Sessa e tutto il Direttivo offriranno un aperitivo a tutti i partecipanti, con inizio a partire dalle ore 18 in Piazza del Comune a Diano Marina.

Per ricordare tutte le manifestazioni organizzate dal 1969 al 2019 sono stati raccolti circa 2.750 foto/filmati messi a disposizione da tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla buona riuscita dei numerosi eventi organizzati dalla Famia Dianese (solo per citarne alcuni: il Carnevale Dianese, l’August Parade, la VasCup, la sagra “Evviva l’Estate” etc).

Con la partecipazione del Comune di Diano Marina anche i commercianti dianesi aderiscono all’iniziativa esponendo una locandina memo con le foto più significative dei Carnevali invernali ed estivi organizzati dalla Famia.

Sempre in Piazza del Comune verrà allestito un maxischermo per la proiezione delle immagini raccolte, la serata con sottofondo musicale sarà presentata da Gianni Rossi.