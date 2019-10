Stanno per essere identificate le persone di Imperia che l’altra notte hanno scaricato rifiuti in modo illecito a Diano Gorleri, in strada Colle San Leonardo, invece che gettarli nei cassonetti della differenziata a Imperia. La Polizia Municipale ha trovato le bolle di accompagnamento e fogli con intestazioni riferiti a due esercizi commerciali imperiesi. Chi ha scaricato i rifiuti rischia una multa di 100 euro ed anche una denuncia, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

