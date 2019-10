I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di La Spezia hanno individuato 7.000 asciugacapelli di fabbricazione cinese, destinati a un importatore con sede nella provincia di Rimini. La perizia richiesta all’Istituto Marchio di Qualità (IMQ) da parte di ADM ha permesso di accertare la non conformità della merce ai requisiti essenziali di sicurezza, previsti dalla Direttiva 2014/35/EU. Il Ministero dello Sviluppo Economico, tempestivamente informato, ha disposto la conformazione o, in alternativa, la distruzione o rispedizione. La merce, ai sensi dell’art. 29 del Reg. (CE) 765/2008, è stata rispedita all’estero e all’importatore è stata contestata la sanzione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 86/2016.

