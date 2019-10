Terminata domenica 6 ottobre la fase di presentazione delle domande di candidatura alle elezioni del Principe di Seborga, il Consiglio della Corona si è riunito venerdì 11 ottobre in serata per la valutazione dei dossier di candidatura pervenuti e la selezione dei due candidati ufficiali, come stabilito dagli artt. 4-5-6 del Regolamento delle Elezioni.

In totale sono pervenute al Palazzo del Governo tre candidature:

– Nina Menegatto, Consigliere della Corona per gli Affari Esteri uscente;

– Laura Di Bisceglie, cittadina di Seborga e figlia del Principe Giorgio I;

– Secondo Messali, guardia del Principato, già ministro ai tempi del Principe Giorgio I.

Dopo un’attenta analisi dei candidati, dei loro programmi di governo e dei profili dei quattro Consiglieri della Corona di fiducia proposti da ciascuno, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Principato e degli artt. 5-6 del Regolamento delle Elezioni, il Consiglio della Corona ha individuato quali due candidati ufficiali alle Elezioni Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie. Su queste ultime i Seborghini voteranno alle elezioni del prossimo 10 novembre; per la prima volta nella storia, dunque, Seborga avrà una Principessa.

A norma dell’art. 7 del Regolamento delle Elezioni, le candidate Menegatto e Di Bisceglie si presenteranno ai Seborghini e alla stampa, rispondendo alle loro domande, domenica 27 ottobre alle 16 in Piazza della Libertà.

