Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara 1

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-6

Gara 2

Sabato 19 ottobre ore 14.30 ad Alba:

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze

L’Araldica Castagnole Lanze batte a Torfit Langhe e Roero Canalese nella Gara 1 della finale del campionato italiano Serie A Banca d’Alba-Moscone.

Una partita intensa, durata poco più di tre ore, davanti a un gran numero di tifosi con i padroni di casa avanti 1-0, ma subito rimontati dagli ospiti di Bruno Campagno, poi andati in vantaggio sino all’1-4. La quadretta castagnolese chiede time-out e opera qualche spostamento nelle posizioni in campo con Enrico Rinaldi che scala centrale al ricaccio, mentre torna al muro quando il suo capitano è in battuta. La mossa è azzeccata e si arriva sul 4-4, prima del 5-5 al riposo. Nella ripresa un gioco per parte, 6-6, poi l’Araldica Castagnole Lanze cambia passo, mentre la Torfit Langhe e Roero Canalese commette troppi errori: qualche gioco ai vantaggi e poi la chiusura 11-6.

Buona la prima, quindi, per l’Araldica Castagnole Lanze, ma non è certo finita: prima rivincita sabato 19 ottobre, alle 14.30, al Mermet di Alba.