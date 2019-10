Grave incidente stradale stamani in via Roma a Vallecrosia. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso dei Vigili del Fuoco. Il ferito G. P. è molto conosciuto nella zona.

