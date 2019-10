Questa mattina la Sanremese si è allenata a Pian di Poma in vista della gara di domani contro il Real Forte Querceta. Il match, valido per la settima giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza (nella foto in alto), per l’indisponibilità del “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi.

Come per la gara di Coppa Italia a Chieri, oltre all’infortunato Lo Bosco, che continua le terapie specifiche concordate con lo staff medico per curare il problema muscolare alla coscia sinistra, sarà indisponibile anche Pici impegnato con la Nazionale albanese under 19. Il difensore rientrerà in sede martedì prossimo. Non partirà con il gruppo neanche Calderone che lamenta ancora dolore alla caviglia sinistra, in seguito ad una brutta entrata rimediata contro il Chieri.

Al termine della seduta, Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Pellicanò (’02).

La squadra si metterà in viaggio nel primo pomeriggio e andrà in ritiro a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. La Sanremese alloggerà presso l’Hotel Rialto Suisse.

