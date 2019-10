La famiglia di Luigi Tenco ha espresso il proprio dissenso sul programma del Premio Tenco 2019. “Dissentiamo su parte dei significati del Premio Tenco che ci obbligano a dissociarsi dall’organizzazione 2019. L’accostamento del Premio ad altri Festival musicali che nella maggior parte dei casi hanno interessi commerciali, rappresenta uno snaturamento inconcepibile in contrasto con le ragioni per le quali fu istituito” dicono i parenti di Tenco, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

