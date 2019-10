Sabato 12 ottobre a Pigna l’ Unione Sportiva Pignese organizza un corso di minibasket aperto ai bambini dai 4 ai 12 anni, con appuntamento alle ore 10:30 presso la Palestra di Via Isnardi. Il corso si ripeterà sabato 26 ottobre. Info: Cristian – Tel. 347 8128797

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta