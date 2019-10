In meno di 24 ore dal lancio del progetto, è già “sold out” il corso di difesa personale femminile nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e l’OK Club. Considerato l’elevato numero di richieste la Polizia di Stato organizzerà ulteriori corsi, variando anche il range di età, consentendo così a tutte donne interessaste di partecipare.

