Pigna-Un ordinanza del comune di Pigna che riportiamo in foto stabilisce la chiusura della strada provinciale 66 dalle 11 alle 18 di domani 13 Ottobre in occasione della 49 Castagnata di Buggio appuntamento tra dizionale e molto frequentato dell’autunno nel Ponente. Una novità cui gli appassionati dovranno tenere conto domani.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta