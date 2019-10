Un fungaiolo di 86 anni di Vendone (Savona), dato per disperso ieri sera in frazione Gavenola, del comune di Borghetto d’Arroscia, nell’entroterra di Imperia, è stato trovato vivo dai soccorritori in tarda mattinata. L’anziano ha trascorso la notte in un casolare dismesso. Uscito per funghi con altri due amici, durante la “battuta” nel bosco, si sarebbe smarrito. A rendere più difficile la localizzazione, il fatto che non avesse con sé il telefonino.

