Il Comune di Taggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale N. 81/2018 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Società Partecipate N. 1270 del 9 Ottobre 2019, ha pubblicato il bando di asta pubblica per l’alienazione della partecipazione detenuta all’interno della “Riviera Trasporti SPA”.

Il bando di gara risulta pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Taggia oltre che sul sito internet www.taggia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”/Bandi”.

Le domande di acquisto dovranno pervenire al protocollo del Comune di Taggia entro le 11 del 18 novembre.

