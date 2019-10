Mercoledì 2 ottobre in occasione della Festa dei Nonni, si è svolta una merenda con tutti i nonni dei bimbi che frequentano il Nido d’Infanzia GIROTONDO di Taggia. E’ stato un pomeriggio ricco di emozioni che si è concluso con la consegna dell’attività svolta con le educatrici da parte di ogni bambino ai propri cari nonni. “Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore”.

