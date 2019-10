Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che lunedì 14 ottobre, dalle 10 alle 15, in via G. Marsaglia entrerà in vigore il divieto di transito per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato nei pressi del cancello del parcheggio Palafiori. Sono consentite le operazioni di soccorso e sicurezza.

