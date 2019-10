Flavio Di Muro, deputato di Ventimiglia della Lega, ha sollevato un quesito durante un’audizione del comitato di controllo Schengen alla Camera. Per il Ministro degli Affari Europei, Vincenzo Amendola, l’accordo di Caen con la Francia sui confini marittimi si può fare ma deve essere specificato il problema della pesca storica, sollevato dall’Italia dopo il caso del peschereccio sanremese Mina, sequestrato dai francesi. Per la Farnesina si può “specificare” un accordo e portarlo alla ratifica, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

