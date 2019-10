La convocazione a Genova di Oddone è così un nuovo importante tassello nella collaborazione tra Ospedaletti e Genoa per la crescita sportiva e umana dei nuovi talenti del calcio ponentino.

Oddone è stato notato dagli osservatori del Genoa in occasione della gara dei Giovanissimi 2006 sul campo della Genova Calcio. Centrocampista dal grande ritmo, con importanti doti offensive e di carattere, si è ben difeso anche in occasione del provino sotto gli occhi dei tecnici rossoblu.

Nei giorni scorsi il centrocampista classe 2007 Riccardo Oddone , allenato in casa orange da Paolo Sturaro tra le fila degli Esordienti, ha sostenuto un provino a Genova indossando i colori rossoblu.

