In tribunale ad Imperia si è tenuta un’udienza del processo per il controverso caso della patente ritirata, in ritardo, a Gianfranco Cabiddu, marito dell’ex procuratore capo di Imperia, Giuseppa Geremia. Davide Egidi, all’epoca comandante dei Carabinieri di Imperia, e Cabiddu sono imputati in complicità di abuso d’ufficio e falso. Per un’infrazione in Sardegna fu ritirata la patente a Cabiddu ma, stando alle accuse la pratica sarebbe rimasta bloccata a lungo in modo che l’uomo non si trovasse nell’impossibilità di guidare. Il 31 ottobre ci potrebbe essere il verdetto, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

