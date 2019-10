Dopo la manifestazione per il clima dello scorso 27 settembre organizzata da Friday For Future – Imperia, a cui noi Giovani Democratici abbiamo aderito, ci spetta entrare in azione.

Come ogni anno, anche domani mattina parteciperemo alla pulizia del Parco Urbano organizzata da M’IMporta.

Si tratta di una lodevole iniziativa civica che ci auspichiamo possa contare su una sempre più maggiore partecipazione, nel fine di migliorare la tutela e il rispetto del fragile capitale naturale del nostro territorio.

Noi GD ci siamo sempre impegnati nel mantenere vivo questo dovere civico e a questo proposito sosterremo sempre queste importanti iniziative.

Giovani Democratici provincia di Imperia