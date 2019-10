È iniziato l’attacco turco contro i territori autonomi del Rojava.

Al momento sono in corso bombardamenti aerei vicino Serekanye e raid a Tal Abyad.

Ricevuto l’ok dal presidente degli Stati Uniti, Erdogan ha fatto partire un’operazione che colpirà i civili, produrrà nuovi profughi e trascinerà in guerra una parte di Siria pacificata nel modello rivoluzionario del confederalismo democratico.

L’infamia di questa invasione e del silenzio Ue rimarrà scritta nei libri di storia.

Oggi come ai tempi della resistenza di Kobane, siamo al fianco delle compagne e dei compagni curdi che hanno combattuto l’isis.

CONTRO LA GUERRA DI ERDOGAN, OLTRE L’ASSORDANTE SILENZIO INTERNAZIONALE, AL FIANCO DI CHI STA RISCRIVENDO LA STORIA E COSTRUENDO UNA SOCIETA’ PIù GIUSTA: ECOLOGISTA, FEMMINISTA, ANTIRAZZISTA! NOI SAPPIAMO DA CHE PARTE STARE.

La loro rivoluzione e’ la nostra rivoluzione. Fino alla fine, fino alla vittoria.

Ci vediamo sabato 12 ottobre, a partire dalle 10, in via San Giovanni a Oneglia. Partecipiamo numeros*!

Centro Sociale La Talpa e l’Orologio Imperia