A nome della SPES intendo ringraziare gli agenti del REPARTO PREVENZIONE CRIMINE della POLIZIA e gli agenti del Commissariato di Ventimiglia che hanno identificato gli autori delle effrazioni ai danni della nostra sede il 26 settembre scorso. Con rammarico veniamo a sapere che sono due giovanissimi ragazzi della Città di Ventimiglia- Siamo fortemente convinti che attraverso i percorsi rieducativi del TRIBUNALE dei MINORI possano avviare un processo di reinserimento pieno in una società che oggi è sgomenta davanti al loro incomprensibile gesto. Speriamo sinceramente possano arrivare a capire la gravità degli atti commessi a danno di realtà fragili quanto loro.

Come associazione crediamo fortemente nella capacità del volontariato e dell’inclusione per favorire nuovi percorsi di vita: chi ha l’opportunità di ricominciare ha meno probabilità di commettere nuovamente reati. E questo rappresenta una vittoria per chi si macchia di reati e per tutta la comunità”.

Si chiude una vicenda triste che ha altresì rivelato la sensibilità e la generosità dei Ventimigliesi e di tanti amici della Spes che hanno testimoniato vicinanza e sostegno- Alle forze dell’ordine, alle Istituzioni, ai soci Spes ed agli amici tutti va un enorme ringraziamento per l’attenzione mostrata!

Per Spes, il presidente

Matteo Lupi