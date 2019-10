Sull’Autofiori 144 chili di hashish e 63 grammi di cocaina è stato sequestrato dalla Finanza in due distinte operazioni che hanno portato all’arresto di due marocchini e un imperiese, rispettivamente bloccati in uscita agli svincoli di Ventimiglia e Bordighera. Nel primo caso è stato fermato un tir proveniente dalla Spagna, condotto dai due nordafricani, uno dei quali residente a Somma Lombardo (Varese). Il mezzo era vuoto, ma il cane antidroga Charlie ha scoperto un doppio fondo ricavato sotto il pianale di carico. Sotto una piastra di ferro sono stati trovati 1.470 panetti di hashish. All’uscita del casello di Bordighera, invece, è stata fermata una Golf su cui viaggiava un 40enne milanese residente a Diano Marina. Il cane Frizzy ha trovato nel sedile del conducente e nel cruscotto la cocaina.

