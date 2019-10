Funziona il servizio segnalazioni presso gli esercizi commerciali nel centro storico dove gli abitanti possono da qualche giorno ritirare i moduli da compilare per segnalare i problemi riscontrati sul territorio comunale. Un iniziativa lodevole che alcuni hanno deriso ma che invece la popolazione ha gradito, sono già 35 le segnalazioni pronte ad essere consegnate dai responsabili del gruppo Facebook Ventimiglia Consiglia ideatori dell’iniziativa.

L’iniziativa nata dal gruppo Facebook Ventimiglia Consiglia di distribuire e raccogliere per poi consegnarli agli uffici comunali competenti i moduli per segnalare i problemi del territorio comunale a Ventimiglia funziona. Le segnalazioni riguardano tutto il territorio comunale centro e Frazioni.