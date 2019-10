Fabio Fognini ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di Shanghai. Il 32enne tennista armese ha battuto il 23enne russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-3 7-5. Per Fognini (che la scorsa settimana Pechino nei quarti di finale era stato sconfitto proprio da Kachanov) la vittoria sul russo vale anche punti preziosi per le Finals di Londra.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta