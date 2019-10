A Taggia in due settimane con lo “Street Control” gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato 133 multe per omessa revisione e 45 per mancato rinnovo dell’assicurazione. La multa per il mancato rinnovo dell’assicurazione di 830 euro, per l’omessa revisione di 170 euro. L’iniziativa, oltre che dal comandante della polizia locale Enrico Borgoglio, è portata avanti dall’amministrazione, in particolare dall’assessore Espedito Longobardi, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

Correlati