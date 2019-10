A Sanremo due agenti della Polizia Locale hanno scoperto che l’alloggio nel centro storico era affittato in modo abusivo e non era nella disponibilità della persona che ha riscosso la somma pattuita. Apparteneva ad una donna deceduta e senza eredi. I vigili si sono finti turisti e hanno prenotato con carta di credito. Ora, oltre a dover pagare 2 mila euro di multa, la donna dovrà rispondere dell’uso dell’alloggio non suo anche alla Finanza. Tra luglio e settembre, su 74 verifiche, la Polizia Locale ha riscontrato 23 irregolarità, con multe da 2 a 3 mila euro, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

