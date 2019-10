Stamani a Sanremo una donna senegalese di 38 anni ha partorito per strada dando alla luce un bel maschietto di circa 4 chili, aiutata dal marito e col supporto telefonico di un operatore del 118. Ormai in travaglio avanzato, capendo che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare all’ospedale Borea, la donna era riuscita ad allertare il marito al telefono. L’uomo ha allertato il 112 ed è stato messo in contatto col personale sanitario.

Correlati