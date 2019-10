Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che dalle ore 21 di oggi (10 ottobre) e sino alle ore 3 dell’11 ottobre la galleria Francia rimarrà chiusa in entrambe le direzioni al transito veicolare e pedonale per lavori di riparazione della condotta dell’acqua potabile Amaie.

Rimarrà chiusa in entrambe le direzioni al transito veicolare e pedonale per lavori di riparazione della condotta dell’acqua potabile Amaie