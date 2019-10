Maghi, stregoneria, maschere, enigmi da decifrare, pompieropoli, battesimo della sella, ballo country, corteo medievale, “Supereroi per i bambini”, mercatino artigianale, truccabimbi… Sono solo alcune delle sorprese che caratterizzano il tanto atteso percorso itinerante di “Aspettando Halloween”, una bellissima manifestazione, giunta quest’anno alla terza edizione, che coniuga il divertimento alla solidarietà, il cui ricavato, infatti, verrà donato all’Ospedale pediatrico di Genova.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 e domenica 20 ottobre (in caso di maltempo verrà spostato al weekend successivo, 26-27 ottobre) a Pairola, frazione di San Bartolomeo al Mare, inizio ore 10.

Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso, con più di 800 partecipanti, anche in questa edizione si punterà a stupire grandi e piccini con tantissime novità, nuovi e numerosi personaggi, un percorso ricco di sorprese, di enigmi e di magia, come il bosco fatato, l’incontro con la strega e il bosco magico.

Verrà premiata la maschera più paurosa e anche quella più simpatica, ci sarà l’asta delle torte e, i più coraggiosi, potranno gustare le frittelle zombie… Un misto di emozioni, stupore e “paura”, ma soprattutto un divertimento assicurato per tutti coloro che accorreranno a questo “magico” evento!

Lo slogan lanciato dall’Associazione Stella Polare, organizzatrice dell’evento, è “Il cancro non è contagioso, ma l’amore sì”, per rafforzarne lo scopo benefico. “Chi ha dovuto o sta affrontando la lotta contro la malattia ed è stato in quell’ospedale – spiegano gli organizzatori – sa qual è l’aria che si respira, ma sa anche la forza che viene impiegata per cercare di ritornare alla vita normale: ecco perché dobbiamo sostenere la ricerca. Tre anni fa, una cara educatrice della nostra associazione affrontava quella sfida e proprio nel periodo di halloween doveva ricevere il responso. Da qui la decisione del resto del gruppo di fare qualcosa, qualcosa di importante… Da lì nasce “Aspettando Halloween”, un modo proprio per esorcizzare la paura e dare coraggio. A distanza di 3 anni quella ragazza ha vinto la sua battaglia, ma ogni giorno qualche genitore varca la soglia dell’ospedale e si trova nella medesima situazione… per questo noi continuiamo ogni anno, sempre con lo stesso intento”.

L’intera manifestazione è possibile grazie all’unione di tanti volontari (attualmente sono 40 le persone che stanno lavorando da mesi per realizzare il tutto) e di numerosi gruppi il cui scopo è quello di far divertire: sono La compagnia del Marchingegno in collaborazione con l’istituto Galileo Galilei, la compagnia medievale Ordine del Gheppio, Old Wild West – Country Western Dance e i Vigili del Fuoco, i “Supereroi per i bambini”, il circolo “Michele Albavera” il mago Fortunato, Chantalle Allometto e tutti i suoi amici.

Un ringraziamento per l'ottima sinergia e sensibilità va agli amministratori comunali, al Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso, che ha sostenuto e fortemente voluto da subito l'evento, e ad altri sostenitori locali.

Grazie anche ad altre aziende e sostenitori locali.

Grazie a tutte le famiglie, ai loro bambini e a tutti partecipanti che con coraggio, curiosità, voglia di aiutare e di divertirsi, varcheranno l'ingresso del percorso "Aspettando Halloween"

… Un Halloween un po’ diverso dalla concezione comune, con uno scopo ben preciso e con l’intenzione di mostrare a tutti, e in particolare ai più piccoli, quanto la vita sia meravigliosa!

Ecco di seguito il programma dettagliato… Vi aspettiamo numerosi!

SABATO 19 OTTOBRE

dalle 10 alle 18: PERCORSO Itinerante con tante comparse “ALLA RICERCA del bosco magico e della strega che vi abita” con enigmi e prove da superare. Prima del percorso, sarà possibile iscriversi al concorso “LA MASCHERA PIÙ PAUROSA” (sarà premiata anche quella PIÙ SIMPATICA)

dalle 12: Frittelle Zombie

dalle 17: Aperitivo della Strega

DOMENICA 20 OTTOBRE

dalle 10 alle 17: PERCORSO ITINERANTE “ALLA RICERCA Del bosco magico e della strega che vi abita” con enigmi e prove da superare

dalle 12: Frittelle Zombie

alle 14: Testimonianza “IL LINFOMA DI HODKING”

a seguire ASTA DELLE TORTE