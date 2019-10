Le alienazioni immobiliari diventano strategiche per ripianare l’indebitamento e per tornare a investire per l’azienda.

Nell’Assemblea dei Soci del 9 Ottobre 2019, è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2018 della Riviera Trasporti spa. Presenti in assemblea il Presidente della Provincia Domenico Abbo, l’Assessore Massimo Rossano per il Comune di Sanremo e l’Assessore Tiziana Panetta per il Comune di Ventimiglia. Il Bilancio si è chiuso con un utile di esercizio € 7.903 dopo le imposte. L’utile operativo lordo al netto degli oneri finanziari dovuti all’indebitamento è risultato pari a 640.214 €.

“Abbiamo chiuso il bilancio 2018 con un piccolo margine.” dichiara Riccardo Giordano Presidente del cda “Piccolo ma significativo, perché dimostra che ora la società è in equilibrio economico e non produce più perdite. Questo è ovviamente motivo di soddisfazione perché è un risultato raggiunto malgrado il pesante fardello causato dall’indebitamento che la società è costretta a sopportare. Stiamo pagando i debiti delle passate gestioni e lo facciamo in silenzio, senza clamori e senza accampare scuse. Forse nel recente dibattito sui servizi di RT qualcuno si è dimenticato della drammatica situazione che abbiamo ereditato, delle allegre passate gestioni che hanno ipotecato il futuro dell’azienda. Forse qualcuno non realizza che le corse saltano perché mancano gli autisti, che il più vecchio parco macchine della Liguria si presta a quotidiane rotture, che le verifiche a bordo si riducono perché mancano i controllori.

Ho dichiarato in più occasioni che il primo a non essere soddisfatto del servizio che rendiamo agli utenti sono io perché registro quotidianamente le lamentele degli utenti.Ed è una situazione che non sopporto e a cui non riesco ad abituarmi. Posso garantire tuttavia che le stiamo provando tutte, con le forze e i mezzi che abbiamo a disposizione. Nei prossimi giorni incontreremo sicuramente gli amministratori di Sanremo per cercare di venire incontro alle richieste che sono state avanzate.

Sono certo che i servizi di RT miglioreranno sensibilmente quando la situazione economica ci permetterà nuovamente di investire in professionalità e in nuovi mezzi; per questo è di fondamentale importanza il passo in avanti fatto in Consiglio a Sanremo con l’approvazione della variante, come sarà altrettanto importante la definitiva approvazione da parte della Regione Liguria: le alienazioni immobiliari che ne deriveranno ci permetteranno — una volta portate a termine — di ripianare l’indebitamento e di tornare a investire per l’azienda. E’ questa la situazione che l’attuale consiglio di amministrazione vuole lasciare in eredità a chi si avvicenderà nella guida della società, un’eredità decisamente migliore di quella che abbiamo trovato”.

Riccardo Giordano, Presidente della Riviera Trasporti

