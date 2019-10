Secondo i dati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna ‘Indifesa’ di Terre des Hommes sono in crescita i reati sui minori in Liguria, aumentati dell’11% nel 2018, per un totale di 167 vittime, in maggioranza bambine (il 63%). Un terzo dei casi registrati in Liguria sono maltrattamenti. Hanno coinvolto 54 minori e rispetto al 2017 sono aumentati del 32%, riguardando per il 67% vittime di sesso femminile. I reati con vittime sotto i 18 anni in Liguria rappresentano meno del 3% di quelli registrati in Italia (5.990, di cui il 59,4% sono bambine o ragazze).

