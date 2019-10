Dopo la presentazione ufficiale entra nel vivo il lavoro della Ponente Genoa Academy, il progetto che unisce i settori giovanili di Ospedaletti, Dolceacqua e Genoa.

Ieri sera al campo “Ciccio Ozenda”, dalle 17.30 alle 19.30, gli Esordienti 2007 dell’Ospedaletti si sono allenati sotto gli occhi esperti dei tecnici rossoblu Franco Lucido, responsabile tecnico dell’affiliazione, e Armando Caligaris, responsabile coordinativo motorio del Genoa. Insieme ai ragazzi Orange hanno preso parte all’allenamento anche i 2008 del Dolceacqua.

Si è trattato del primo degli appuntamenti che permetteranno ai tecnici del settore giovanile del Genoa si essere presenti al “Ciccio Ozenda” per visionare gli allenamenti dei ragazzi per fornire una metodologia di lavoro improntata alla massima professionalità.

Un’importante occasione di crescita per i calciatori del futuro, ma anche per i tecnici dell’Ospedaletti che potranno imparare e migliorarsi grazie ai consigli dello staff del Genoa sempre disposto alla collaborazione per la crescita umana e sportiva dei giovani atleti.