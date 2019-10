Sono 59.000 le firme online ( sul sito specializzato in petizioni change.org) per chiedere al ministero di riassegnare la scorta al PM di Imperia Mariagrazia Pradella. La scorta era stata revocata nello scorso mese di Luglio nonostante i due furti subiti dalla dottoressa Pradella nei mesi antecedenti.

