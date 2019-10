il neo eletto Comitato coglie l’occasione per ringraziare di cuore quanti sono intervenuti dedicandoci un poco del loro tempo.

Il 2 ottobre alle 20.30 come previsto dallo Statuto, si sono riuniti i neo eletti per eleggere il direttivo, che risulta così composto:

Nella prima parte della stessa è stato riassunto l’operato del Comitato uscente, mentre nella seconda parte si sono svolte le elezioni per il Rinnovo del Consiglio:

Nella giornata di dabato 28 settembre nella sede del Comitato di zona San Secondo in Via Roma, 63 – Ventimiglia si e svolta l’assemblea.

Il 2 ottobre alle 20.30 come previsto dallo Statuto, si sono riuniti i neo eletti per eleggere il nuovo direttivo