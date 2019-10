I versamenti dovranno essere effettuati, sempre entro il 16 ottobre, sul seguente conto corrente postale intestato al Comune di Sanremo, tramite bonifico o bollettino postale: numero conto: 001046945091 codice Iban: IT 98 D076 0110 5000 0104 6945 091 Per chiarimenti è possibile scrivere a impostasoggiorno.sanremo@abacospa.it oppure contattare il numero verde 800 974 150

Il Comune di Sanremo ricorda a tutti i gestori delle strutture ricettive che il 16 ottobre scadrà il termine per l’invio delle dichiarazioni e per il riversamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Sanremo riscossa nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

