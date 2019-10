Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che domani (10 ottobre) e venerdì (11 ottobre), dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, entrerà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli su Strada Mulattiera San Romolo per l’installazione di una nuova condotta delle acque piovane.

