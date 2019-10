Nel 2020 il Rally di Sanremo si disputerà a settembre (intorno al 22), diventando così probabilmente decisivo per l’assegnazione del titolo italiano. La Fia starebbe pensando a riportare il Sanremo nel Campionato Europeo. Nella seconda metà di aprile si svolgerà il Rally Storico, inserito nuovamente della Federazione Internazionale nell'”Historic European Championship”. L’Aci starebbe portando avanti con il Comune di Bordighera un dialogo per far tornare in calendario il Rally delle Palme intorno a fine aprile. L’ultima edizione risale al 1998, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

