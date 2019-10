Terzo posto finale al Campionato Italiano Naked per l’imperiese Antonio Marzo. In sella ad una Aprilia 1000 si è quindi confermato ai vertici nazionali della specialità, che negli scorsi anni lo aveva sempre visto tra i protagonisti.

Il Campionato, scattato lo scorso mese di Aprile e composto da un totale di 6 Gran Premi (tra cui anche quello del mitico Mugello), si è concluso nei giorni scorsi con la prova disputata sul circuito di Misano. Con una Stagione regolare, ed una ricca collezione di podi, il centauro imperiese è sempre andato a punti, chiudendo a quota 93.

Antonio Marzo è conosciuto anche per essere il Presidente di Confartigianato Trasporti Imperia e Responsabile nazionale del settore container. “Quest’anno, nonostante gli impegni di lavoro e sindacali con la Confartigianato, sono riuscito a disputare il Campionato Italiano Naked conquistando questo terzo posto finale – ha commentato Antonio Marzo – Sono quindi molto soddisfatto di essere riuscito ad ottenere, anche in questa Stagione Sportiva, un importante podio nella classifica generale”.