Rari Nantes Imperia prende atto della costituzione del comitato ‘Pro Cascione’ che si pone l’obiettivo di valorizzare e tutelare l’impianto e tutti coloro che ne usufruiscono.

La riapertura della piscina rinnovata entro il minor tempo possibile è di certo un obiettivo comune ben chiaro, e che sappiamo condiviso anche dalle Istituzioni cittadine. Il comitato nato aperto, indipendente ed a-politico, come scritto nel comunicato, può essere certamente una ricchezza per la città intera e per le Istituzioni.

La Rari tuttavia conferma nuovamente la propria linea confidando e avendo fiducia nel comune buonsenso: dal rispetto dei tempi di consegna della piscina, al sostegno che sia però costruttivo del comitato “Pro Cascione”.

Il club sottolinea come nonostante le difficoltà di questo periodo, abbia sempre lavorato per venire incontro alle esigenze di sportivi, genitori e cittadini con allenamenti iniziati da settembre, mettendo a disposizione: i pulmini per il trasporto degli atleti, le ore vasca in altri impianti natatori in zone limitrofe, aprendo la segreteria per dare ogni tipo di informazione e provvedendo dal 10 ottobre ad adibire a palestra uno spazio che possa ospitare gli allenamenti fuori dall’acqua delle nostre squadre.

La Rari è stata fin dal principio in contatto con il Comune di Imperia per poter raggiungere i migliori risultati in questo intervento pubblico, condividendone modi, principi ed obiettivi per consegnare alla cittadinanza un’impianto al passo con i tempi. I lavori e gli interventi sono da considerarsi positivi nei tempi indicati ed il grande attaccamento che tutti hanno alla Piscina Cascione deve portare la società, il Comune , i genitori , gli atleti e i cittadini tutti a superare i disagi in nome di migliorie che faranno la differenza negli anni futuri. Non si può pensare di poter perdere un contributo pubblico di tale portata.

Siamo convinti di raggiungere, sebbene con sforzi enormi il comune obiettivo di tutti che porti ad avere una piscina utilizzabile entro i primi di novembre, nonché una vasca nuova che dia lustro all’intera città.