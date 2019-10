A Imperia la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro il dehor del “Bar 11” in piazza De Amicis perché è considerato abusivo. La titolare Monica Tondelli, a cui sono stati sequestrati anche sedie e tavolini, avrebbe dovuto smantellarlo entro una certa data. “La scadenza era lunedì, la ditta che avrebbe dovuto smontarlo non è venuta perché sarebbe stato pericoloso lavorare con il vento. Tramite il mio legale farò ricorso” dice la Tondelli a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta