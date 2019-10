Le associazioni del Terzo Settore interessate a prendere parte all’iniziativa hanno tempo sino al 31 ottobre 2019 alle ore 12.30 per presentare la domanda secondo le modalità specificate sul sito della Città di Imperia ( https://trasparenza.comune.imperia.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=463166 ).

