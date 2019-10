Le dichiarazioni del tecnico Nicola Ascoli e del DG Pino Fava dopo la vittoria della Sanremese a Chieri nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie D.

“Sono davvero soddisfatto della prestazione dei ragazzi – afferma Nicola Ascoli – chi è sceso in campo ha dato tutto e ha dimostrato di poter far parte alla grande del gruppo. Siamo in crescita e, tra l’altro, per la quinta partita consecutiva, tra campionato e Coppa Italia, non abbiamo incassato reti. Peccato per i due gol subiti nel finale a Caronno e a Lavagna: con un pizzico di attenzione in più, oggi, avremmo una classifica diversa. Faccio i complimenti alla società perché contro il Chieri altri due prodotti del settore giovanile, Calderone e Pellicanò, hanno giocato dall’inizio e si sono messi in mostra. Nel finale è entrato anche Manuel Buccino, e non dimentichiamo l’apporto che sta dando alla causa Scarella. Il vivaio della Sanremese è attivissimo e tutto questo fa ben sperare per il futuro. Stasera godiamoci il passaggio del turno; da domani però bisogna resettare questa vittoria e recuperare energie nervose in vista della gara di domenica con il Real Forte Querceta”.

“Faccio i complimenti al mister e ai ragazzi per la prestazione – commenta Pino Fava – la squadra ha carattere e anche oggi lo ha dimostrato. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo per quello che hanno fatto vedere in campo, in particolare Calderone e Pellicanò. Il nostro Settore Giovanile resta uno dei più prolifici della zona ed è per noi un fiore all’occhiello. Anche l’esordio di Buccino fa ben sperare. Andiamo avanti così, perché la strada è quella giusta”.